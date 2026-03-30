Santarém recebe Jornadas Técnicas da AAAESAS dedicadas à Agroecologia

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A Associação dos Antigos Alunos da Escola Superior Agrária de Santarém (AAAESAS) vai promover, no próximo dia 16 de abril de 2026, as suas 1.as Jornadas Técnicas, dedicadas ao tema “Agroecologia – Caminhos para uma Agricultura Sustentável e Regenerativa”. O encontro decorre a partir das 13h00, no Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS).

A iniciativa pretende reunir profissionais, estudantes, investigadores e produtores, promovendo o debate em torno de práticas agrícolas mais sustentáveis, resilientes e alinhadas com os desafios atuais da agricultura. O tema ganha particular relevância num período marcado pela assinatura do acordo comercial UE‑Mercosul, em janeiro de 2026, que reacendeu a discussão sobre competitividade, sustentabilidade e modelos de produção no contexto das alterações climáticas e da perda de biodiversidade.

O programa integra um painel diversificado de especialistas, que irão abordar temas como a gestão de ecossistemas agrícolas, infraestruturas ecológicas, biodiversidade, microbiologia dos solos e bioindicadores na avaliação de práticas regenerativas.

O ponto alto será uma mesa‑redonda dedicada ao impacto do acordo UE‑Mercosul na agricultura portuguesa e europeia, com a participação de:

Jorge Soares, Presidente da Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça

Domingos Santos, Vice‑Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)

Daniela Dias, representante da SONAE (área do retalho e distribuição)

A discussão deverá analisar as oportunidades de exportação — como azeite, vinho ou frutas — e os riscos de concorrência desleal em setores sensíveis, bem como o papel das salvaguardas e de modelos produtivos mais sustentáveis.

As Jornadas contam também com um espaço para comunicações livres e posters, incentivando a apresentação de projetos e estudos na área da agroecologia.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória devido à lotação limitada do auditório. As inscrições devem ser feitas através do formulário online disponível em: https://forms.gle/rn1JdEbmtrT3YNwa7

A submissão de resumos para comunicações e posters decorre até 8 de maio de 2026, mediante as normas definidas pela organização.