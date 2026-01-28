Almeirim volta a estar sob aviso amarelo devido a precipitação intensa

Imprimir

O concelho de Almeirim está esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta, que começa às 21h00 de hoje, prolonga-se até às 09h00 de quinta-feira, dia 29 de janeiro, podendo afetar as primeiras horas da manhã. As autoridades alertam para possíveis dificuldades na circulação rodoviária e para a acumulação de água em zonas baixas.

O aviso amarelo indica um risco moderado para a população e recomenda atenção redobrada, especialmente em áreas urbanas sujeitas a inundações rápidas. O IPMA alerta ainda para a possibilidade de condições meteorológicas localmente mais severas, embora sem previsão de danos significativos.