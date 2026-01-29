Comício de António José Seguro em Almeirim cancelado devido a situação de alerta

Imprimir

A sessão da candidatura de António José Seguro, prevista para esta quinta-feira à noite no Cine Teatro de Almeirim, foi cancelada devido à situação de alerta decretada na região.

O Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil para o distrito de Santarém encontra-se ativo, assim como o Plano Especial de Emergência de Cheias na Bacia do Tejo, face às condições meteorológicas adversas que têm afetado o concelho e arredores.

A organização da candidatura agradece a compreensão do público, manifesta solidariedade às pessoas afetadas pela situação e não indica nova data para a realização da sessão.