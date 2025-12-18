Shopping cart

Cultura

Comédia “Radojka” sobe ao palco do Cine Teatro de Almeirim em janeiro

Por: Inês Ribeiro 18 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no dia 17 de janeiro de 2026, às 21h30, a comédia “Radojka”, um espetáculo protagonizado por Marina Mota e Rosa Villa, com a participação de Diogo Chamorra.

Escrita por Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, “Radojka” apresenta-se como uma comédia atual e irreverente, que cruza humor com reflexão sobre temas como a amizade, o envelhecimento, o trabalho e os limites morais em situações extremas. O espetáculo é destinado a maiores de 14 anos e está pensado para proporcionar uma noite de entretenimento marcada pelo riso.

A narrativa centra-se em Glória e Lúcia, duas cuidadoras que, por turnos, tomam conta de uma idosa sérvia a viver em Portugal, afastada da família. A rotina aparentemente tranquila sofre uma reviravolta quando um inesperado acidente doméstico obriga as protagonistas a tomar decisões pouco convencionais, desencadeando uma sucessão de situações insólitas e cómicas.

Com um enredo repleto de reviravoltas, o espetáculo convida o público a refletir, de forma leve e divertida, sobre questões como a lealdade entre amigos, a ética profissional e a forma como a sociedade cuida dos mais velhos, sem nunca perder o ritmo humorístico.

Os bilhetes, com o custo de 17,50 euros, encontram-se à venda na Ticketline e na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim, estão também disponíveis na bilheteira do Cine Teatro a partir de uma hora antes do início do espetáculo. As portas abrem 30 minutos antes da hora marcada.

