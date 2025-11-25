Espetáculo “O Presente Mágico” leva espírito natalício ao Cine Teatro de Almeirim

Imprimir

O Cine Teatro de Almeirim recebe no próximo dia 20 de dezembro, às 16h00, a peça infantil “O Presente Mágico”, uma produção do Movimento Palco que promete encantar famílias e recriar a atmosfera do Natal. A peça apresenta uma narrativa centrada na descoberta, na partilha e no poder transformador de um presente especial.

Destinado a maiores de 3 anos, o espetáculo combina teatro, fantasia e valores associados à quadra natalícia, como solidariedade e união.

Os bilhetes têm o custo de 3 “presentes” e podem ser reservados através do email bilheteira@movimento-palco.pt ou pelo contacto 910 158 415.

“O Presente Mágico” conta com o apoio do Município de Almeirim e tem como objetivo proporcionar uma experiência envolvente e acolhedora, alinhada com o espírito do Natal.