Concelho de Almeirim continua com zonas sem eletricidade

A passagem da depressão Kristin pelo concelho de Almeirim provocou dezenas de ocorrências durante a madrugada e ao longo do dia de quarta-feira, 28 de janeiro, com quedas de árvores, estruturas publicitárias e telhados, pequenas inundações e falhas no fornecimento de energia elétrica.

Segundo o Serviço Municipal de Proteção Civil, o fornecimento de energia elétrica continua a ser o principal constrangimento no concelho, com diversos locais, em todas as freguesias, ainda sem eletricidade. As freguesias mais afetadas são Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Raposa.

A Câmara Municipal de Almeirim garante que mantém contacto permanente com a E-REDES, entidade responsável pela rede de distribuição, mas, segundo a informação recebida, a rede encontra-se muito instável, tornando imprevisível a reposição total do serviço.

A situação é agravada pela existência de dezenas de postes caídos no concelho, cuja reparação é também da responsabilidade da E-REDES, que tem os seus meios prioritariamente afetos à reposição do abastecimento.

Desde as primeiras horas da manhã de quinta-feira, dia 28 de janeiro, que estão no terreno dezenas de operacionais e máquinas do município, das juntas de freguesia e dos bombeiros, a trabalhar na limpeza das vias, ruas e passeios e na reposição da normalidade.

Apesar dos trabalhos em curso, mantêm-se duas vias com circulação cortada devido à queda de postes: a Rua Flausino Maximiano Rabeca/Rua do Florim e a Estrada do Vale das Barrocas. A autarquia refere que, até ao momento, não existe uma previsão concreta para a reposição da normalidade nestes locais.

O Serviço Municipal de Proteção Civil está igualmente a monitorizar de forma contínua o caudal do rio Tejo, face à ameaça de cheia, garantindo que a situação se encontra sob controlo e a ser acompanhada ao minuto.

A autarquia apela à população para que evite deslocações desnecessárias, respeite a sinalização existente e circule com especial cuidado, enquanto decorrem os trabalhos de limpeza e regularização.

O Município garante que continuará a desenvolver todos os esforços, com os meios disponíveis, para mitigar os danos causados pela tempestade e repor a normalidade no mais curto espaço de tempo possível.