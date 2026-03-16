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Sociedade

Dois acidentes com máquinas provocam feridos graves no concelho de Almeirim

Por: Daniel Cepa 16 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Dois acidentes com máquinas provocaram dois feridos graves na tarde desta segunda-feira, 16 de março, no concelho de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, um dos acidentes envolveu uma idosa com cerca de 70 anos que manuseava uma motoserra, cerca das 16h30, em Fazendas de Almeirim. Ao utilizar a máquina, a mulher sofreu um golpe numa das mãos, tendo perdido um dedo, o polegar. A vítima foi estabilizada pelas equipas de socorro e transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

Um segundo acidente, de trabalho, ocorreu em Benfica do Ribatejo, num viveiro de plantas, onde um funcionário, com cerca de 25 anos, ficou com um membro inferior entalado numa máquina, tendo sofrido ferimentos graves. Após a chegada dos meios de socorro, a vítima foi estabilizada e encaminhada para a mesma unidade hospitalar.

Nas duas ocorrências estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR tomou conta das ocorrências.

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