Reposição de energia elétrica ainda não chegou a todo o concelho de Almeirim

Por: Daniel Cepa 30 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Dois dias depois da passagem da depressão Kristin, ainda há zonas do concelho de Almeirim sem fornecimento de energia elétrica. Apesar de alguns avanços, há ainda várias zonas sem luz, nomeadamente na Raposa, em parte da vila de Fazendas de Almeirim, em algumas áreas da freguesia de Benfica do Ribatejo, como é o caso dos Foros de Benfica, e algumas ruas da cidade de Almeirim.

Segundo a informação mais recente transmitida à autarquia pela E-REDES, o fornecimento de energia deverá ser restabelecido até ao final da manhã desta sexta-feira, 30 de janeiro, na freguesia da Raposa, nas zonas dos Cortiçois e Foros de Benfica que ainda se encontram sem eletricidade. A avaria foi identificada num posto de transformação localizado na Glória do Ribatejo, estando as equipas técnicas no terreno a proceder à sua reparação.

Já a situação nas Fazendas de Almeirim revela-se mais complexa e, até ao momento, não existe ainda uma previsão concreta para a reposição total do serviço, avança a autarquia almeirinense.

Durante a noite, a reposição de energia não registou a evolução esperada, apesar de ter sido indicado pela E-REDES que a situação ficaria regularizada nesse período. Mantêm-se, assim, várias zonas do concelho sem fornecimento elétrico.

Entretanto, as juntas de freguesia do concelho têm vindo a apoiar a população com meios próprios. Na Raposa, onde toda a freguesia continua sem luz, a junta está a funcionar com recurso a gerador, garantindo apoio aos fregueses, nomeadamente para carregamento de telemóveis, baterias e para telecomunicações urgentes. Em Benfica do Ribatejo, apesar da reposição em grande parte da freguesia, há zonas ainda sem energia e a junta encontra-se a prestar ajuda. Em Fazendas de Almeirim, a junta já tem eletricidade e estão disponíveis pessoas no local para apoiar quem necessite.

Também a Câmara Municipal de Almeirim mantém ativo o apoio no Estádio Municipal, que continua disponível para todos os afetados pela depressão Kristin. Os munícipes que necessitem de realizar a sua higiene pessoal ou carregar dispositivos eletrónicos podem dirigir-se ao estádio.

“Estamos totalmente disponíveis para prestar apoio nas necessidades básicas enquanto a situação não estiver resolvida”, sublinha o Município de Almeirim, garantindo que o Estádio Municipal permanecerá aberto enquanto for necessário.

A autarquia e as juntas de freguesia continuam a acompanhar a situação no terreno e a pressionar as entidades responsáveis, prometendo novas atualizações assim que exista informação relevante sobre a normalização do fornecimento de energia no concelho.

