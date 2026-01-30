Energia totalmente restabelecida no concelho de Almeirim 

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim confirmou ao final da tarde desta sexta-feira, 30 de janeiro, que o fornecimento de energia elétrica já se encontra totalmente restabelecido em todo o concelho, depois de dois dias marcados por falhas generalizadas provocadas pela passagem da depressão Kristin.

Num ponto de situação divulgado às 18h00, a autarquia informa que “neste momento temos 100% da energia do concelho restabelecida”. Ainda assim, alerta para a possibilidade de subsistirem problemas pontuais em linhas de baixa tensão, nomeadamente baixadas danificadas em algumas habitações.

“Poderá haver alguma falha derivada de perturbações nas linhas de baixa tensão. Pedimos que nos façam chegar esses casos para tentarmos resolver”, refere o comunicado da Câmara.

Recorde-se que, desde a madrugada de quarta-feira, várias zonas do concelho ficaram sem eletricidade durante longos períodos, causando fortes constrangimentos à população, aos serviços de saúde, escolas, comércio e comunicações.

Durante estes dois dias, as juntas de freguesia recorreram a geradores para apoiar os fregueses, permitindo o carregamento de telemóveis, baterias e computadores, e a Câmara Municipal disponibilizou o Estádio Municipal de Almeirim para higiene pessoal e apoio às necessidades básicas dos munícipes afetados.

A reposição total da energia marca agora um passo decisivo no regresso à normalidade, após um dos episódios meteorológicos mais severos dos últimos anos no concelho.

“Obrigado. Muito obrigado a todos”, conclui a autarquia, deixando uma nota de agradecimento à população pela compreensão e colaboração durante este período difícil.