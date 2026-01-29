Eurodeputada marca presença em Almeirim

Imprimir

O Cine Teatro de Almeirim recebe, na próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro, às 10h00, uma sessão dedicada à comemoração dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, promovida pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim, no âmbito das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Geografia e História.

A iniciativa conta com a presença da eurodeputada Marta Temido, que irá abordar o percurso de Portugal na União Europeia, os principais desafios atuais e a importância da cidadania europeia, especialmente junto dos mais jovens.

O evento envolve a participação de alunos do 9.º ano, bem como dos estudantes de Educação Musical, do Clube Europeu e do Clube de Artes.

A iniciativa pretende reforçar o conhecimento dos alunos sobre a integração europeia e estimular o pensamento crítico relativamente ao papel de Portugal no contexto da União Europeia.

A sessão conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e está integrada nas atividades de educação para a cidadania e valorização da dimensão europeia no ensino.