Águas do Ribatejo alerta para vandalismo e furtos de contadores

Por: Daniel Cepa 02 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR) alertou, recentemente, para a ocorrência de vários atos de vandalismo e furtos de contadores de água, sobretudo nos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos.

Segundo a Águas do Ribatejo, estas situações têm provocado “prejuízos significativos”, tanto para a empresa como para os clientes, uma vez que resultam em danos nas instalações prediais, perdas de água e interrupções no abastecimento às habitações até à substituição dos equipamentos furtados.

A AR já comunicou as ocorrências às autoridades, nomeadamente à GNR e à PSP no concelho de Torres Novas, solicitando um reforço da vigilância. A empresa apela também aos clientes afetados para que, além de informarem a Águas do Ribatejo, façam igualmente participação às forças de segurança, uma vez que “para além do furto dos contadores, são causados danos nas instalações que resultam em prejuízos diretos para os utilizadores”.

Num comunicado, a Águas do Ribatejo pede a colaboração da população: “Apelamos a todos os clientes e utilizadores para que estejam atentos e vigilantes e, caso verifiquem alguma situação suspeita, a reportem de imediato às autoridades e também à AR”.

A empresa disponibiliza o contacto telefónico 263 509 400 e o e-mail geral@aguasdoribatejo.com para comunicação de ocorrências.

A Águas do Ribatejo garante que está empenhada em evitar novas situações deste tipo e em apoiar os clientes afetados na resolução dos problemas causados por estes atos de vandalismo.

