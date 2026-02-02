Almeirim apoia vítimas da depressão Kristin em Leiria

Imprimir

Várias associações e cidadãos do concelho de Almeirim mobilizaram-se nos últimos dias para apoiar as populações afetadas pela passagem da depressão Kristin, que causou danos significativos em diversos pontos da Zona Centro país, incluindo o distrito de Leiria.

O Grupo Motard “As Velhinhas” está a promover uma recolha solidária. A iniciativa surge num contexto particularmente exigente, em que 60 municípios se encontram em estado de calamidade, o que significa que as zonas afetadas não se limitam apenas a Leiria. Ainda assim, a recolha visa garantir que os donativos chegam às localidades e instituições que mais necessitam, assegurando a idoneidade dos locais de entrega.

Entre os bens mais necessários encontram-se água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas, roupa, cobertores, artigos de limpeza e alguns materiais de apoio à reconstrução.

Os locais de entrega dos donativos são o Café O Escondidinho e o Café do Sá, abertos diariamente, bem como a Sede do Grupo Motard “As Velhinhas”, nos dias 9, 11 e 13 de fevereiro, entre as 17h00 e as 20h00. Para mais informações, a organização disponibiliza os contactos 914 928 807, 912 357 115 e 910 930 522.

O Grupo Desportivo Raposense (GDR) encontra-se também a desenvolver uma ação solidária, dirigida em particular à zona da Marinha Grande. A iniciativa, que conta com o apoio da Junta de Freguesia da Raposa, incide na recolha de água engarrafada, alimentos não perecíveis (arroz, massa, enlatados, bolachas, cereais e comida infantil), bem como produtos de higiene pessoal (fraldas, toalhitas, artigos de higiene oral e feminina, papel higiénico e sabonetes). Estão igualmente a ser solicitados materiais de apoio à reconstrução, como telhas, lonas, plásticos, silicones, areia, cimento, geradores, gasóleo e gasolina.

Os responsáveis sublinham que toda a ajuda é bem-vinda e recordam que “hoje ajudamos quem está a precisar, mas amanhã poderá ser qualquer um de nós”.

Paralelamente, outras associações da região também têm desenvolvido ações solidárias. A associação RapÓtacho, por exemplo, concluiu recentemente uma recolha que permitiu encher quatro carrinhas com alimentos, roupa, bens essenciais e materiais de construção, já entregues às populações afetadas pela tempestade, na região de Leiria.

As várias iniciativas demonstram o forte espírito de entreajuda da comunidade e reforçam a importância da solidariedade num momento em que muitas famílias perderam bens e condições básicas de vida.