Almeirim ativa Plano Municipal de Emergência face à subida do Rio Tejo

O Município de Almeirim ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, na sequência da passagem da tempestade Kristin e da subida dos caudais do rio Tejo e dos seus afluentes, numa decisão tomada após reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.

O encontro juntou o Executivo Municipal (presidente, vice-presidente e vereadora com o pelouro da Proteção Civil), o presidente da Assembleia Municipal, os presidentes das Juntas de Freguesia, os Bombeiros, o coordenador municipal de Proteção Civil, um representante da área da Saúde e da ACHAR.

Durante a reunião foi feito um ponto de situação sobre os efeitos provocados pela tempestade, a evolução dos caudais do Tejo e da respetiva bacia hidrográfica, bem como a análise das previsões meteorológicas para os próximos dias. Foram ainda preparados os meios e recursos previstos no Plano Municipal de Emergência, com vista a garantir uma resposta rápida e coordenada.

Face à avaliação efetuada e aos riscos identificados, a Comissão deliberou a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Almeirim, ficando a situação sob acompanhamento permanente por parte das entidades envolvidas.

O Município apela à população para que siga as indicações da Proteção Civil e adote comportamentos de prevenção, sobretudo nas zonas ribeirinhas e mais vulneráveis a cheias.