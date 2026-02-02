Caudal do Rio Tejo sobe e Almeirim ativa medidas preventivas na Tapada

Imprimir

O aumento do caudal do rio Tejo levou os Bombeiros, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Câmara Municipal de Almeirim a avançarem já com o fecho dos pluviais da Tapada, dando início a uma semana que se antevê particularmente exigente do ponto de vista hidrológico.

Segundo fonte da autarquia, a operação visa minimizar o risco de cheias na zona ribeirinha: “Sigam as indicações da Proteção Civil, cuidem de vocês e dos vossos vizinhos. Nós cá estaremos para trabalhar”.

Desde domingo, 1 de fevereiro, os Bombeiros passaram a ter operacionais em permanência na Tapada, uma vez que é necessário proceder ao bombagem da água da chuva acumulada nos pluviais.

A situação local enquadra-se num contexto nacional de agravamento do risco. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil realizou, no domingo ao final da tarde, a primeira reunião extraordinária de 2026 da Comissão Nacional de Proteção Civil, presidida pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Dessa reunião resultou, por unanimidade, a ativação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC).

A decisão decorre do cenário de elevada precipitação previsto para os próximos dias e dos seus impactos hidrológicos, nomeadamente ao nível de cheias e inundações, num território já fragilizado pelos efeitos da recente depressão Kristin.

Com a ativação do PNEPC ficam garantidos mecanismos de coordenação reforçados a nível nacional, incluindo um fluxo de informação permanente entre as várias áreas governativas e entidades do Sistema Nacional de Proteção Civil, assegurando uma resposta integrada e articulada à situação de risco.

Em Almeirim, as autoridades locais mantêm-se em alerta máximo, acompanhando a evolução do Tejo e reforçando as medidas preventivas para proteger pessoas e bens.