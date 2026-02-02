Exército com meios em Santarém

Imprimir

O Exército Português mantém empenhados meios no Distrito de Santarém, assegurando ações de limpeza e desobstrução de itinerários, reposição de condições de mobilidade e apoio a infraestruturas essenciais.

No dia 28 de janeiro, foi mobilizado um Destacamento de Engenharia para a região de Ferreira do Zêzere, com a missão de limpeza de itinerários e estradas, visando restabelecer a mobilidade local e apoiar as operações no terreno.

No dia 29 de janeiro, mantiveram-se ações de engenharia na região de Ferreira do Zêzere e foi assegurado, em Tomar, apoio logístico às forças de proteção e socorro, com alojamento a 48 bombeiros, bem como o apoio ao município com uma equipa de desobstrução de itinerários equipada com motosserras.

No dia 30 de janeiro, prosseguiram as operações de engenharia na região de Ferreira do Zêzere e manteve-se, em Tomar, o apoio de alojamento aos bombeiros e o empenhamento de equipa de desobstrução, tendo sido igualmente mobilizado um módulo de energia para restabelecer condições de funcionamento no Centro Social e Paroquial de Tomar.

Durante o dia 31 de janeiro, prevê-se a continuidade das operações em curso e, adicionalmente, a mobilização de seis equipas de intervenção para a região de Ferreira do Zêzere e de sete equipas de intervenção para a região de Tomar, com viaturas todo-o-terreno, para reforço da desobstrução, remoção de árvores/detritos e reposição de acessos.

O Exército prevê manter o dispositivo em prontidão e, em função das necessidades sinalizadas, dispondo de três Destacamentos de Engenharia, oito módulos de energia, capacidade de 1.000 alojamentos distribuída por 10 unidades militares, 17 equipas de limpeza e desobstrução, dois módulos de alojamento, um módulo de alimentação e nove equipas de motosserristas.

“O Exército continuará a prestar apoio às populações enquanto se mantiverem as condições que o justifiquem, em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais entidades competentes, reforçando meios sempre que necessário”, conclui a nota.