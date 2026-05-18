Centro de Meios Aéreos inicia época de incêndios no Aérodromo de Santarém

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O Centro de Meios Aéreos de Santarém (CMAS) iniciou na sexta‑feira, dia 15 de maio, a época de incêndios de 2026, com o arranque da operação da equipa helitransportada da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, a partir do aeródromo instalado nas Caneiras.

A equipa, composta por seis militares, incluindo cinco operacionais que integram o helicóptero ligeiro de combate a incêndios e um elemento de apoio no terreno, estará operacional do nascer ao pôr do sol, sete dias por semana, assegurando a primeira intervenção em grande parte das ocorrências na região.

No local está também permanente um piloto especializado, bem como cinco elementos dos Sapadores Bombeiros de Santarém, responsáveis pela gestão das comunicações e pelo apoio às operações de descolagem e aterragem.

A partir de 1 de junho, o dispositivo será reforçado com a chegada de dois aviões Fire Boss, aeronaves especializadas no combate a incêndios florestais, com capacidade para cerca de 3.100 litros de água ou retardante, bem como com mais dois pilotos e um elemento adicional de apoio técnico.