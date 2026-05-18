Feira Nacional de Agricultura 2026 destaca pequenos frutos e reforça dimensão económica e cultural

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A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo (FNA 26) vai decorrer entre os dias 6 e 14 de junho, no CNEMA, em Santarém, tendo como temática central os Pequenos Frutos, nomeadamente mirtilos, morangos, framboesas e amoras.

A escolha do tema reflete a crescente importância desta fileira na economia agrícola nacional, associada a hábitos de consumo mais saudáveis, à valorização da dieta mediterrânica e à procura de produtos sustentáveis, de origem próxima e com elevado valor nutricional. O setor dos pequenos frutos assume‑se atualmente como uma das fileiras mais dinâmicas e rentáveis da agricultura portuguesa.

O espaço dos Claustros volta a assumir um papel central na FNA, reunindo associações, empresas e comunicação social especializada ligadas aos pequenos frutos. Este espaço integra ainda uma zona dedicada a conferências, debates e workshops, com foco na partilha de conhecimento e inovação agrícola.

Ao longo da semana decorrem as Conversas de Agricultura, com seminários e encontros dedicados a temas como o jovem agricultor, gestão sustentável, regadio, vitivinicultura, produção sustentável de pequenos frutos, raças autóctones e valorização do mundo rural.

A edição de 2026 volta a contar com a participação das Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, bem como de municípios de norte a sul do país. O Dia do Município de Almeirim está marcado para 7 de junho, com animação cultural, produtores locais e representações do concelho.

A gastronomia mantém‑se como um dos pilares do certame, com restaurantes de carnes de raças autóctones, tasquinhas de associações locais, enchidos, queijos e doçaria tradicional. A Nave A acolhe novamente o Salão Prazer de Provar, dedicado a produtos premiados, provas, harmonizações e ações de cozinha ao vivo.

A Exposição de Maquinaria Agrícola apresenta soluções tecnológicas inovadoras para o setor, enquanto a Exposição Nacional de Pecuária reúne diversas raças autóctones de bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves e equinos.

O programa inclui ainda um vasto conjunto de atividades equestres e concursos pecuários, entre os quais concursos nacionais de coudelarias, provas morfo‑funcionais, equitação de trabalho, saltos e atrelagem.

A identidade ribatejana volta a estar em destaque com corridas de toiros, provas de campinos, apartação de gado, demonstrações de forcados e escolas de toureio, complementadas por música popular e ranchos folclóricos.

A animação noturna decorre num espaço dedicado a espetáculos, com um cartaz musical que inclui Revenge of the 90’s, Los del Río, Deejay Telio, Plutónio, DJ Dadda e David Antunes & The Midnight Band, entre outros.

A FNA 26 reforça a aposta na sustentabilidade ambiental, com copos reutilizáveis, ecopontos de reciclagem e um serviço gratuito de transporte em parceria com a Rodoviária do Tejo.

O espaço Fnazinha, dedicado às crianças, volta a integrar oficinas criativas, experiências com animais, atividades educativas e culturais, com entrada gratuita incluída no bilhete da feira.

Em simultâneo com a FNA decorre a Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém, organizada pela Nersant, promovendo o tecido económico regional e o contacto entre empresas.