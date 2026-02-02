Stand-up Comedy “clandestino” chega a Almeirim com espetáculo secreto e fora do comum

Imprimir

Almeirim vai ser palco, no próximo dia 7 de março, de uma experiência diferente do habitual no mundo do humor. Chama-se Stand-Up Comedy Clandestino e promete uma noite de comédia crua, sem filtros e num local mantido em segredo até ao último momento.

A iniciativa aposta num conceito alternativo: não há bilheteira à porta, nem morada divulgada no cartaz. Quem quiser assistir tem de reservar previamente e aceitar o chamado “pacto de silêncio”. O local exato do espetáculo só é revelado aos participantes 45 minutos antes do início, através de mensagem enviada para o telemóvel.

Segundo a organização, o objetivo é criar uma atmosfera exclusiva e inesperada, afastada dos palcos tradicionais. “Não é apenas um espetáculo, é uma experiência para quem gosta de descobrir coisas fora do circuito habitual”, explicam.

O evento realiza-se em Almeirim, no dia 7 de março, com início marcado para as 21h33, sendo que as portas abrem assim que a localização é revelada. O número de lugares é muito limitado, precisamente para manter o caráter intimista e clandestino da noite.

Os interessados devem garantir a reserva com antecedência, sob pena de ficarem de fora deste que já é descrito como “o segredo mais mal guardado” da cidade. O preço dos bilhetes é de 7,5 euros.