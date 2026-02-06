Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Almeirim junta-se para ajudar concelhos afetados pelo mau tempo
Sociedade

Almeirim junta-se para ajudar concelhos afetados pelo mau tempo

Por: Redação 06 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Do concelho de Almeirim já sairam várias carrinhas com materiais e bens para os concelhos afetados pelo mau tempo. “O mau tempo deixou famílias sem proteção, bens essenciais e tranquilidade. Neste momento, não é uma questão de solidariedade simbólica é ajuda real e urgente”, explica este grupo que tem juntado empresas, empresários e cidadãos anónimos.

Neste momento estão a recolher:
roupas quentes
mantas e cobertores
alimentos não perecíveis
produtos de higiene e bens essenciais

Locais de entrega:
Bens essenciais, alimentos, roupas e mantas
Home Imobiliária
Praça Lourenço de Carvalho, nº 21 – Almeirim

(junto à Conservatória)

Materiais de construção e bens de maior porte
Pedro da Fruta
Zona Industrial de Almeirim – Lote 111
Armazéns 5 e 6
2080-221 Almeirim

O grupo assegura a triagem e entrega junto de ENTIDADES e EMPRESAS competentes na região de Leiria, garantindo que a ajuda chega a quem precisa.

EMPRESAS (especialmente do setor da construção)

Se dispõe de materiais descontinuados, excedentes ou fora de obra, a sua ajuda pode fazer a diferença imediata:
lonas plásticas
telhas
chapas metálicas ou outros materiais de cobertura
madeira, paletes ou materiais de grande porte

Tratam de toda a logística, recolha e entrega no local, sem complicações.

O que hoje está parado em armazém pode ser proteção, abrigo e dignidade para quem foi afetado.
A ajuda não pode esperar.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimmau tempo

Notícias relacionadas

Sociedade

Rio Tejo está a entrar em Benfica do Ribatejo

BY-Redação 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Dique da Tapada “mete” passar água. População, bombeiros e autarquia determinantes para evitar problema grave

BY-Redação 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Cheia em Almeirim transforma paisagens e atrai moradores (c/fotos)

BY-Inês Ribeiro 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Situação hidrológica agravada condiciona sistema de saneamento em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Imigrantes e voluntários ajudam a encher sacos de areia

BY-Redação 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026