Almeirim junta-se para ajudar concelhos afetados pelo mau tempo

Do concelho de Almeirim já sairam várias carrinhas com materiais e bens para os concelhos afetados pelo mau tempo. “O mau tempo deixou famílias sem proteção, bens essenciais e tranquilidade. Neste momento, não é uma questão de solidariedade simbólica é ajuda real e urgente”, explica este grupo que tem juntado empresas, empresários e cidadãos anónimos.



Neste momento estão a recolher:

roupas quentes

mantas e cobertores

alimentos não perecíveis

produtos de higiene e bens essenciais

Locais de entrega:

Bens essenciais, alimentos, roupas e mantas

Home Imobiliária

Praça Lourenço de Carvalho, nº 21 – Almeirim

(junto à Conservatória)



Materiais de construção e bens de maior porte

Pedro da Fruta

Zona Industrial de Almeirim – Lote 111

Armazéns 5 e 6

2080-221 Almeirim

O grupo assegura a triagem e entrega junto de ENTIDADES e EMPRESAS competentes na região de Leiria, garantindo que a ajuda chega a quem precisa.

EMPRESAS (especialmente do setor da construção)

Se dispõe de materiais descontinuados, excedentes ou fora de obra, a sua ajuda pode fazer a diferença imediata:

lonas plásticas

telhas

chapas metálicas ou outros materiais de cobertura

madeira, paletes ou materiais de grande porte

Tratam de toda a logística, recolha e entrega no local, sem complicações.

O que hoje está parado em armazém pode ser proteção, abrigo e dignidade para quem foi afetado.

A ajuda não pode esperar.