Almeirim junta-se para ajudar concelhos afetados pelo mau tempo

Do concelho de Almeirim já sairam várias carrinhas com materiais e bens para os concelhos afetados pelo mau tempo. “O mau tempo deixou famílias sem proteção, bens essenciais e tranquilidade. Neste momento, não é uma questão de solidariedade simbólica é ajuda real e urgente”, explica este grupo que tem juntado empresas, empresários e cidadãos anónimos.
Neste momento estão a recolher:
roupas quentes
mantas e cobertores
alimentos não perecíveis
produtos de higiene e bens essenciais
Locais de entrega:
Bens essenciais, alimentos, roupas e mantas
Home Imobiliária
Praça Lourenço de Carvalho, nº 21 – Almeirim
(junto à Conservatória)
Materiais de construção e bens de maior porte
Pedro da Fruta
Zona Industrial de Almeirim – Lote 111
Armazéns 5 e 6
2080-221 Almeirim
O grupo assegura a triagem e entrega junto de ENTIDADES e EMPRESAS competentes na região de Leiria, garantindo que a ajuda chega a quem precisa.
EMPRESAS (especialmente do setor da construção)
Se dispõe de materiais descontinuados, excedentes ou fora de obra, a sua ajuda pode fazer a diferença imediata:
lonas plásticas
telhas
chapas metálicas ou outros materiais de cobertura
madeira, paletes ou materiais de grande porte
Tratam de toda a logística, recolha e entrega no local, sem complicações.
O que hoje está parado em armazém pode ser proteção, abrigo e dignidade para quem foi afetado.
A ajuda não pode esperar.