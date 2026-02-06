Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Cheia em Almeirim transforma paisagens e atrai moradores (c/fotos)
Sociedade

Cheia em Almeirim transforma paisagens e atrai moradores (c/fotos)

Por: Inês Ribeiro 06 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

As cheias chegaram hoje, dia 6 de fevereiro, a várias zonas do concelho de Almeirim, modificando a paisagem que todos estão habituados a ver e provocando inundações.

Ao longo do dia, a subida do caudal do rio Tejo levou muitos moradores para a rua. A população reuniram-se junto às margens para acompanhar de perto o fenómeno, que gerou interesse, curiosidade e também alguma preocupação.

Em algumas zonas, moradores protegeram as entradas das habitações com sacos de areia, como forma de prevenção.

Como medida de segurança, a Câmara Municipal de Almeirim determinou o encerramento de todas as escolas do concelho, evitando deslocações desnecessárias e garantindo a proteção de alunos, professores e funcionários. Equipas da Proteção Civil e outros serviços municipais mantêm-se no terreno, a monitorizar os locais mais críticos e a prestar apoio sempre que necessário.

As autoridades apelam à população para que evite deslocações, respeite toda a sinalização de estradas cortadas e siga as recomendações de segurança, garantindo a própria proteção e a dos outros.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimcamara municipal de almeirimcaudalcheiaproteção civilrio tejo

Notícias relacionadas

Sociedade

Dique da Tapada deixa passar água. Autarquia resolve

BY-Redação 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Situação hidrológica agravada condiciona sistema de saneamento em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Cheia: EN114 cortada ao trânsito entre Almeirim e a Tapada

BY-Daniel Cepa 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Imigrantes e voluntários ajudam a encher sacos de areia

BY-Redação 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026
Desporto

Futebol no distrito vai parar

BY-Redação 5 de Fevereiro, 2026