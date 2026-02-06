Cheia em Almeirim transforma paisagens e atrai moradores (c/fotos)

Imprimir

As cheias chegaram hoje, dia 6 de fevereiro, a várias zonas do concelho de Almeirim, modificando a paisagem que todos estão habituados a ver e provocando inundações.

Ao longo do dia, a subida do caudal do rio Tejo levou muitos moradores para a rua. A população reuniram-se junto às margens para acompanhar de perto o fenómeno, que gerou interesse, curiosidade e também alguma preocupação.

Em algumas zonas, moradores protegeram as entradas das habitações com sacos de areia, como forma de prevenção.

Como medida de segurança, a Câmara Municipal de Almeirim determinou o encerramento de todas as escolas do concelho, evitando deslocações desnecessárias e garantindo a proteção de alunos, professores e funcionários. Equipas da Proteção Civil e outros serviços municipais mantêm-se no terreno, a monitorizar os locais mais críticos e a prestar apoio sempre que necessário.

As autoridades apelam à população para que evite deslocações, respeite toda a sinalização de estradas cortadas e siga as recomendações de segurança, garantindo a própria proteção e a dos outros.