Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Região

Santarém adia eleições em dois locais

Por: Redação 06 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

As eleições presidenciais vão ser adiadas para a próxima semana na Ribeira de Santarém e Reguengo do Alviela .

No concelho de Almeirim, a esta hora (18h30), o cenário de adiamento de eleições não está em cima da mesa.

Com 68 concelhos em situação de calamidade devido aos efeitos do mau tempo, o cenário de um adiamento da segunda volta das eleições presidenciais entrou no debate político.

Um dos candidatos, André Ventura, defendeu mesmo nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, um adiamento nacional, depois de o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter admitido o cenário nos concelhos afetados – como Alcácer do Sal, onde a autarca local já formalizou à Comissão Nacional de Eleições o pedido de adiamento.

Já António José Seguro, o outro candidato, retorquiu que as eleições “devem realizar-se onde for possível” e criticou o que apelidou de “discursos de desmobilização”. 

Etiqueta Relacionada:
santarém

Notícias relacionadas

Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Exército com meios em Santarém

BY-Redação 2 de Fevereiro, 2026
Região

Santarém recebe rastreio do cancro da mama

BY-Inês Ribeiro 30 de Janeiro, 2026
Região

Santarém ativa Plano Municipal de Emergência devido aos efeitos da depressão Kristin

BY-Daniel Cepa 30 de Janeiro, 2026
Região

Estação de Santarém com trânsito condicionado a partir de fevereiro

BY-Daniel Cepa 27 de Janeiro, 2026
Região

VMER de Santarém celebra 21 anos ao serviço da emergência médica

BY-Daniel Cepa 24 de Janeiro, 2026