Santarém adia eleições em dois locais

Imprimir

As eleições presidenciais vão ser adiadas para a próxima semana na Ribeira de Santarém e Reguengo do Alviela .



No concelho de Almeirim, a esta hora (18h30), o cenário de adiamento de eleições não está em cima da mesa.



Com 68 concelhos em situação de calamidade devido aos efeitos do mau tempo, o cenário de um adiamento da segunda volta das eleições presidenciais entrou no debate político.



Um dos candidatos, André Ventura, defendeu mesmo nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, um adiamento nacional, depois de o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter admitido o cenário nos concelhos afetados – como Alcácer do Sal, onde a autarca local já formalizou à Comissão Nacional de Eleições o pedido de adiamento.



Já António José Seguro, o outro candidato, retorquiu que as eleições “devem realizar-se onde for possível” e criticou o que apelidou de “discursos de desmobilização”.