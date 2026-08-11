Homem detido após embater em viatura e tentar agredir agentes da PSP

Imprimir

Um homem de 57 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na manhã de segunda-feira, 10 de agosto, pela alegada prática do crime de resistência e coação sobre funcionário, na cidade de Santarém.

Segundo o Comando Distrital de Santarém da PSP, os agentes encontravam-se em serviço quando presenciaram o condutor de uma viatura a embater num veículo estacionado. Ao aperceberem-se de que o suspeito pretendia abandonar o local sem assumir os danos provocados, os polícias procederam à sua abordagem.

De acordo com a PSP, o homem adotou desde o primeiro momento uma atitude agressiva e provocatória. Até à chegada de reforços policiais, terá injuriado e ameaçado os agentes presentes, tentando por diversas vezes agredi-los.

A ocorrência culminou na detenção do suspeito, tendo resultado ferimentos ligeiros num dos polícias envolvidos e também no próprio detido durante a intervenção policial.

O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, ficando nas celas de detenção até ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém.