Situação hidrológica agravada condiciona sistema de saneamento em Almeirim

Os elevados níveis de precipitação registados nas últimas semanas estão a provocar constrangimentos significativos no funcionamento do sistema de drenagem de águas residuais em Almeirim, informou a empresa Águas do Ribatejo.

De acordo com a entidade gestora, a acumulação excecional de água, resultante da infiltração de águas pluviais nos coletores de saneamento e da existência de sistemas unitários, está a originar caudais muito superiores à capacidade instalada das infraestruturas, colocando sob forte pressão diversas estações de bombagem e de tratamento.

A este cenário junta-se ainda a previsão de subida dos níveis das linhas de água da bacia do Tejo, que poderá dificultar o escoamento normal das águas residuais, aumentando o risco de inundações em zonas urbanas, nomeadamente em áreas habitacionais mais vulneráveis.

Face à situação, a Águas do Ribatejo recomenda à população que reduza, sempre que possível, a utilização dos sistemas de esgotos domésticos, em particular das instalações sanitárias, até que as condições nos arruamentos sejam normalizadas. Esta medida preventiva visa diminuir o risco de transbordos na via pública, em habitações térreas e em garagens subterrâneas.

Além de Almeirim, encontram-se igualmente afetados os concelhos de Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

A empresa garante estar a acompanhar permanentemente a evolução da situação, implementando todas as medidas técnicas necessárias para minimizar os impactos na população e no ambiente.