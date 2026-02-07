Shopping cart

Sociedade

14 horas depois respira-se de alívio na Tapada

Por: Redação 07 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Depois de 14 horas a tentar resolver o problema da passagem de água no dique da Tapada, o problema estará agora totalmente resolvido.

Desde as 10h da manhã desta sexta-feira, dia 6, que foi detetada entrada de água no lugar da Tapada e com muito esforço de populares, câmara municipal, proteção civil, bombeiros e várias empresas (Raposo, Casas do Ambiente, André Dias e Borrego Leonor) foi possível criar uma “bolsa” em areia e sacos para impedir a chegada da água ao dique.

Durante este período longo, a preocupação foi grande porque na memórias de muitos está ainda o episódio da rutura do dique junto à escola na cheia de 1979.

