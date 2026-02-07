Evitar deslocações desnecessárias. Há estradas com muita água nas estradas do concelho

Shopping cart

Por: Redação 07 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Há várias estradas no concelho com muita água, depois da muita chuva que caiu nas últimas horas.

“Temos várias estradas alagadas e condicionadas à circulação, apelo que evitem deslocações desnecessárias”, alerta o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão.

Em todo o concelho há estradas com muita água e vai ser necessário esperar para escoar.

Alerta-se para a presença de água na estrada que liga o Almeirim à Azeitada.



