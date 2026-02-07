Evitar deslocações desnecessárias. Há estradas com muita água nas estradas do concelho

Imprimir

Há várias estradas no concelho com muita água, depois da muita chuva que caiu nas últimas horas.



“Temos várias estradas alagadas e condicionadas à circulação, apelo que evitem deslocações desnecessárias”, alerta o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão.



Em todo o concelho há estradas com muita água e vai ser necessário esperar para escoar.



Alerta-se para a presença de água na estrada que liga o Almeirim à Azeitada.







