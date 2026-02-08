Shopping cart

Política

António José Seguro vence segunda volta em Almeirim

Por: Daniel Cepa 08 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

António José Seguro venceu a segunda volta das eleições presidenciais no concelho de Almeirim com 59,61% dos votos. André Ventura ficou em segundo com 40,39%.

No concelho de Almeirim, num universo de 19.871 inscritos, votaram nesta segunda volta 10.910 eleitores, representando 54,9%. A taxa de abstenção ficou-se nos 45,1%. 2,6% dos eleitores votaram branco, enquanto que 1,52% foram votos nulos.

Na freguesia de Almeirim, António José Seguro venceu com 61,48%, já André Ventura conquistou 38,52% dos votos. Foram às urnas 5.982 votantes em 10.868 inscritos.

Em Fazendas de Almeirim, dos 3.192 votantes entre os 5.890 inscritos, 56,36% votaram em António José Seguro e 43,64% em André Ventura.

Em Benfica do Ribatejo, Seguro garantiu 58,14% dos votos e André Ventura 41,86%, num total de 1.443 votantes em 2.639 inscritos.

Na Raposa, os 293 votantes de um total de 474 inscritos, votaram em maioria em António José Seguro (64,54%), ficando André Ventura com 35,46%.

(em atualização)

Etiquetas Relacionadas:
almeirimandré venturaantonio josé seguropolitica

