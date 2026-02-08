Shopping cart

Sociedade

Eleições: Votação decorre sem problemas no concelho

Por: Redação 08 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os portugueses voltam às urnas este domingo para uma segunda volta de eleição do próximo Presidente da República. No concelho de Almeirim a votação decorre sem qualquer tipo de problema ou dificuldade.

Mesmo na Tapada, com acessos condicionados devido às cheias, a votação decorre sem problemas.

O mesmo cenário em Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim que, ontem voltaram a ser fustigadas com muita chuva.

O país está em pleno estado de calamidade devido às tempestades que têm fustigado o território nacional nas últimas semanas.

As mesas de voto abrem às 8:00 horas em todo o país e encerram às 19:00 horas em Portugal continental.

