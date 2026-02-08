Presidenciais: Almeirim em linha com o País

Imprimir

Depois de ter vencido por uma margem curta a primeira volta das presidenciais no concelho de Almeirim, António José Seguro confirmou, este domingo, dia 8 de fevereiro, que é a escolha preferida dos eleitores almeirinenses. Ainda assim, cerca de 40% dos votantes optaram pelo candidato que é atualmente o líder do maior partido da oposição com assento no Parlamento português. O crescimento da direita, representada por André Ventura, é cada vez mais uma realidade nacional — e Almeirim não é exceção.

No total, 59,61% dos eleitores votantes, no conjunto das quatro freguesias, disseram “sim” ao candidato apoiado não só pelo Partido Socialista e por outros partidos da esquerda do panorama político português, como também por várias figuras reconhecidas do centro-direita que não queriam André Ventura a ocupar o cargo de Presidente da República.

Com uma campanha marcada por tempestades e tragédias, com perdas de casas, negócios e vidas humanas, o país foi ainda assim às urnas, embora seja de salientar que mais de 35 mil eleitores ainda não votaram por não se encontrarem reunidas as condições mínimas necessárias ao exercício do voto. O ato eleitoral, que começou com o voto antecipado no primeiro domingo de fevereiro, termina apenas no dia 15, quando todos os municípios e freguesias tiverem cumprido o seu dever cívico.

No concelho de Almeirim, os constrangimentos provocados pelas cheias do Tejo não impediram os eleitores de se deslocarem às urnas. A vitória de António José Seguro foi clara nas freguesias de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Raposa. De notar que, na freguesia de Fazendas de Almeirim, a distância entre António José Seguro e André Ventura foi mais curta, com 56,36% para o futuro Presidente da República e 43,64% para o candidato derrotado.

ALMEIRIM

Na sede do concelho, mais de 60% dos eleitores votaram em Seguro, numa clara manifestação de apoio ao candidato da estabilidade e da continuidade. No entanto, é de salientar o resultado registado na localidade da Tapada, onde André Ventura venceu as eleições com mais seis votos do que António José Seguro. Atualmente afastada da sede do concelho devido às cheias provocadas pelo rio Tejo, tendo apenas como saída possível a Ponte D. Luís, a Tapada votou contra a corrente nacional e concelhia e escolheu o candidato da direita radical.

FAZENDAS DE ALMEIRIM

O crescimento do número de votos no Chega, nos últimos atos eleitorais, não foi suficiente para uma aproximação decisiva de André Ventura a António José Seguro. Assim, em Fazendas de Almeirim, mais de 56% dos eleitores foram ao encontro da escolha da maioria do país e votaram em Seguro. Em Paço dos Negros e Marianos, a votação foi em linha com a sede da freguesia. Ainda assim, a percentagem de André Ventura, com mais de 43%, não deixa de ser expressiva e merecedora de destaque.

BENFICA DO RIBATEJO

Na freguesia de Benfica do Ribatejo, onde o partido de André Ventura tem já alguma expressão local, as votações não seguiram a lógica das últimas autárquicas. Os eleitores de Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Foros de Benfica optaram de forma clara por António José Seguro, que venceu com 58,14% dos votos. Registo, no entanto, para o lugar de Foros de Benfica, onde André Ventura perdeu apenas por quatro votos de diferença.

RAPOSA

Com apenas 474 eleitores inscritos, a freguesia menos populosa do concelho voltou a cumprir a sua já velha máxima e registou a menor taxa de abstenção entre todas as freguesias, com 38,19%. A vitória de António José Seguro foi expressiva, com 64,54% dos votos.