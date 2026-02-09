Shopping cart

Cultura

Biblioteca Municipal lança iniciativa especial de São Valentim com livros surpresa

Por: Inês Ribeiro 09 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval está a assinalar o Dia de São Valentim com uma iniciativa especial que convida os leitores a descobrirem novos livros de uma forma diferente. Intitulada “Empréstimo com Ternura e Mistério”, a proposta consiste na disponibilização de livros embrulhados, sem identificação visível da capa, do título ou do autor.

A ideia passa por estimular a curiosidade dos leitores e promover o contacto com obras e géneros literários fora das escolhas habituais. Cada livro apresenta apenas pequenas pistas, sob a forma de palavras-chave, citações ou breves descrições, que ajudam na escolha, mantendo o elemento surpresa até ao momento da leitura.

A iniciativa pretende associar a celebração do São Valentim à leitura, transformando o ato de escolher um livro numa experiência envolvente e inesperada. Entre as opções disponíveis encontram-se obras de vários géneros, como romance, mistério e aventura, dirigidas a diferentes públicos.

