Exposição “Ato (Des)Colonial” está a decorrer na Biblioteca Municipal de Almeirim

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A exposição “Ato (Des)Colonial” já se encontra patente ao público na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, onde permanecerá até ao próximo dia 30 de abril.

A mostra, cedida pelo Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, propõe uma reflexão sobre os processos de resistência ao colonialismo português entre 1926 e 1974, período que coincide com a ditadura do Estado Novo e as guerras coloniais. A iniciativa integra um conjunto de atividades culturais destinadas a promover o conhecimento histórico e o debate sobre a memória coletiva.

Partindo da ideia de que a violência esteve presente na génese, na prática e na simbologia dos processos de ocupação colonial, a exposição evidencia também as múltiplas formas de resistência que surgiram ao longo do tempo. Através de imagens, documentos e conteúdos visuais, o público é convidado a conhecer diferentes expressões de contestação e luta protagonizadas por indivíduos e movimentos que se opuseram ao domínio colonial português.

A exposição aborda temas ligados à resistência política, social e cultural nos territórios colonizados, contribuindo para uma compreensão mais ampla das dinâmicas históricas que marcaram o século XX português. Ao destacar diferentes vozes e experiências, a mostra procura valorizar memórias frequentemente menos visíveis na narrativa histórica tradicional.

Patente desde o início do mês, a iniciativa encontra-se já a decorrer e pode ser visitada durante o horário habitual da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval. A entrada é gratuita, sendo dirigida a públicos de todas as idades, incluindo estudantes e comunidade em geral.