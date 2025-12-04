Shopping cart

Cultura

Biblioteca Municipal de Almeirim promove oficina de decoração natalícia para crianças

Por: Inês Ribeiro 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, vai assinalar a chegada da época natalícia com a realização de uma oficina de expressão plástica dedicada à criação de decorações para o pinheiro de Natal. A atividade tem lugar no dia 13 de dezembro, às 11h00.

Dirigida a crianças entre os 6 e os 12 anos, a iniciativa pretende estimular a criatividade dos mais novos através da construção manual de enfeites, ao mesmo tempo que promove momentos de convívio e aproximação ao espírito festivo.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia. As marcações podem ser feitas através do contacto telefónico 243 594 122 ou pelo email biblioteca@almeirim.pt.

