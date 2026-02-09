Chuva forte coloca Almeirim sob aviso amarelo

Imprimir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o concelho de Almeirim, para a próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro, entre as 6h00 e as 18h00.

De acordo com o IPMA, prevê-se precipitação persistente e por vezes forte, podendo causar acumulação de água nas vias, dificuldades na circulação rodoviária e alguns constrangimentos em atividades ao ar livre.

As temperaturas deverão variar entre os 15 e os 18 graus, mantendo-se um ambiente húmido e instável ao longo do dia. A ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda especial atenção na condução, bem como a adoção de comportamentos preventivos, de forma a minimizar riscos associados às condições meteorológicas adversas.

A população deverá manter-se atenta às atualizações meteorológicas e seguir as indicações das entidades oficiais.