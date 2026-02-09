Empresa de Almeirim ajuda na reconstrução da rede elétrica

Imprimir

Na sequência dos impactos negativos na rede de distribuição de eletricidade nacional, provocados pela depressão Kristin e que estão a afetar muitas populações na zona centro do país, a Teletejo disponibilizou-se e está ativamente no terreno com vários trabalhadores e meios a colaborar com a E-Redes, através dos seus meios e apoio técnico, para que a correção de avarias e recuperação da rede se faça o mais rápido possível

A colaboração da Teletejo está nesta altura a ser levada a cabo na região centro, apoiando na reposição da rede elétrica em Média e Baixa Tensão (MT e BT).

“Deste modo, estamos a prestar a nossa ajuda, para que os serviços essenciais sejam restabelecidos o mais rapidamente possível e apoiar as populações afetadas, num momento particularmente difícil para muitas comunidades”, diz ainda a Teletejo.