Sociedade

Árvores em risco podadas

Por: Redação 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Almeirim tem no terreno equipas especializadas a realizar trabalhos de poda em árvores que apresentavam risco de queda.

Esta intervenção visa garantir a segurança de pessoas e bens, bem como prevenir situações de perigo associadas ao estado de algumas árvores.

A poda permite remover ramos secos, doentes ou instáveis, reduzindo também o impacto de fenómenos meteorológicos adversos.

Recorde-se que, em situações de vento forte, já se registaram quedas de árvores no concelho, o que reforça a importância da prevenção e da monitorização contínua do estado do arvoredo.

A Junta apela ainda à compreensão da população para eventuais condicionamentos temporários durante a realização dos trabalhos, lembrando que estas intervenções são fundamentais para garantir espaços públicos mais seguros e sustentáveis.

