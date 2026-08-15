Nova imobiliária abre portas em Fazendas de Almeirim com comissões de 2%

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Uma nova imobiliária abriu portas este sábado, dia 15 de agosto, em Fazendas de Almeirim, com uma proposta assente na redução das comissões cobradas nas transações imobiliárias. A 2% integra uma rede de imobiliárias com sede em Lisboa e passa a ter presença física no concelho de Almeirim.

À frente do novo espaço está uma família composta por Sérgio Lidónio, Susana Ribeiro e o filho Leonardo Dias, que assume também a gestão e o acompanhamento do negócio.

A aposta em Fazendas de Almeirim surge, segundo Leonardo Dias, da perceção de que existe uma procura significativa por imóveis na região e de que o modelo de comissões praticado no setor pode contribuir para o aumento dos preços finais.

“A ideia partiu inicialmente do meu pai, que me apresentou o projeto e me mostrou as vantagens de apostar nesta zona”, refere Leonardo Dias.

O responsável considera que o mercado imobiliário atravessa um período de forte valorização e defende que as comissões praticadas pelas imobiliárias acabam também por ter impacto no preço suportado pelos compradores.

“Acreditamos que o mercado está muito sobrevalorizado. Os vendedores acabam por colocar os imóveis a preços mais elevados, não porque queiram ganhar mais, mas porque têm de suportar comissões muito altas”, afirma.

É neste contexto que a nova imobiliária apresenta como principal proposta uma comissão de 2%. De acordo com Leonardo Dias, o objetivo é permitir que os proprietários possam colocar os imóveis no mercado por valores mais competitivos, mantendo ou aumentando o valor que recebem após a venda.

“O que nós queremos trazer com esta imobiliária é os 2%. Vai fazer com que os vendedores consigam vender mais barato e ganhem tanto ou mais dinheiro, porque já vão pagar menos de 3% de comissões, e os compradores vão conseguir comprar mais barato também”, explica.

Para Leonardo Dias, a escolha do local não aconteceu por acaso. O responsável destaca a procura existente no concelho de Almeirim e o movimento que se verifica no mercado imobiliário local.

“Há muita procura no concelho de Almeirim”, afirma, acrescentando que, de acordo com dados que consultou recentemente, Almeirim estará entre os concelhos mais procurados do país.

A abertura do novo espaço representa também um desafio pessoal para o agente imobiliário, que acumula esta atividade com outras responsabilidades profissionais. “Eu tenho uma empresa com mais dois sócios, em que renovamos casas. O primeiro desafio foi perceber que era capaz de conciliar este projeto com as restantes responsabilidades, dar-lhe o tempo necessário e, ao mesmo tempo, ajudar o meu pai e a minha mãe”, conta.

Mais do que uma aposta empresarial, Leonardo Dias diz querer garantir um acompanhamento próximo dos clientes e um trabalho feito com dedicação.

A preparação do espaço exigiu várias semanas de trabalho, incluindo obras e adaptações, num processo que o responsável descreve como exigente, mas que permitiu chegar ao dia da inauguração com tudo pronto para receber as pessoas. “Envolveu muito trabalho, muitas obras, mas acho que valeu a pena”, admite.

Com a abertura concretizada, a nova imobiliária parte agora para uma fase de consolidação no concelho. Leonardo Dias assume que as expectativas são elevadas, mas garante que a família pretende crescer de forma sustentada. “As perspetivas são sempre elevadas, como é óbvio. Mas nós queremos dar um passo de cada vez”, afirma.

Acrescenta que a prioridade passa por conquistar a confiança dos clientes através do trabalho desenvolvido e pela construção gradual do projeto. “Estamos de braços abertos para receber quem nos procurar, ajudar e acompanhar cada cliente na concretização dos seus objetivos”, conclui.

A 2% passa agora a contar com um espaço em Fazendas de Almeirim, que vem reforçar a presença da rede no distrito de Santarém e apostando num modelo de intermediação imobiliária baseado numa comissão de 2%.