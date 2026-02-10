Shopping cart

Sociedade

Autarquia e bombeiros iniciam trabalhos de limpeza na EN114

Por: Daniel Cepa 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim, em conjunto com os bombeiros Voluntários e Serviço Municipal de Proteção Civil, já iniciou os trabalhos de limpeza da Estrada Nacional 114, após a descida dos caudais do rio Tejo.

Segundo apurou O Almeirinense junto de fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil, foram iniciados os trabalhos de limpeza da via, apesar de ainda parte da EN114 estar submersa, para reabir esta via o mais rápido possível.

Para além da limpeza, os serviços da autarquia irão ainda proceder a uma vistoria estrutural da EN114, para evitar eventuais acidentes no futuro.

De recordar que o aumento dos caudais do rio Tejo, levou ao corte da En114 entre a Tapada e Almeirim, desde a passada sexta-feira, dia 6 de fevereiro.

Ainda não há data prevista para a reabertura da estrada.

