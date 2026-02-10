Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim celebra 70 anos com espetáculo especial

Imprimir

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim assinala, no próximo dia 28 de fevereiro, sete décadas de dedicação à preservação da cultura e das tradições ribatejanas, com um espetáculo comemorativo que promete uma noite memorável de dança, música e celebração.

O evento realiza-se no Espaço Multiusos de Almeirim (antigo edifício IVV), a partir das 21h30, e conta com um programa diversificado, reunindo atuações de folclore, momentos musicais e várias surpresas preparadas especialmente para a ocasião.

Fundado em 1956, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim tem desempenhado, ao longo de 70 anos, um papel fundamental na preservação e valorização das tradições locais. Esta data simbólica será, por isso, celebrada com um espetáculo que pretende homenagear todos os que contribuíram para a sua história.

Um dos momentos altos da noite será a participação especial do grupo Os Moços da Cuba, que trarão ao palco uma animação musical complementar ao folclore, enriquecendo ainda mais o programa e proporcionando um ambiente festivo ao público.

Os bilhetes têm um custo de cinco “melodias” e já se encontram à venda no Posto de Turismo de Almeirim, no Quarto Quadrante Mobiliário, na Alfazema Moda Atual e junto dos elementos do rancho.