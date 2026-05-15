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Cultura

Confraria Gastronómica de Almeirim realiza XIX Capítulo

Por: Daniel Cepa 15 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Confraria Gastronómica de Almeirim realiza no próximo dia 17 de maio, o seu XIX Capítulo, numa iniciativa que assinala os 22 anos de atividade da confraria.

O evento terá lugar no Cine Teatro de Almeirim, entre as 10h30 e as 12h30, reunindo confrades, convidados institucionais, representantes de outras confrarias e entidades regionais.

O programa inclui a entronização de novos confrades, entre os quais Sérgio Filipe Sereno, Rogério Palmeiro, Manuel Ezequiel e Joaquim Pinheiro, como confrades efetivos, e o Grupo O Janeiro, a empresa Alcides Catrola, a Teletejo e os chefs Luís Gaspar, Ricardo Casqueiro e Rui Rosário, como confrades honorários.

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