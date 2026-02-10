Shopping cart

Sociedade

Satélite europeu mostra Tejo fora do leito em Almeirim

Por: Daniel Cepa 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma imagem de satélite divulgada pelo Serviço de Gestão de Emergências Copernicus (CEMS), da União Europeia, confirma a dimensão das cheias no vale do Tejo, que também atingiu o concelho de Almeirim, na sequência da passagem da tempestade Leonardo.

O produto de delimitação do CEMS, ativado no âmbito da missão EMSR864, mostra extensas áreas submersas ao longo do leito do Tejo, desde a região de Alverca até à Reserva Natural do Estuário do Tejo, com especial incidência nos territórios ribeirinhos de Salvaterra de Magos, Almeirim, Coruche e Entroncamento.

Embora a Área de Interesse principal desta imagem seja Salvaterra de Magos, onde já foram identificados mais de 64 mil hectares inundados, o mapa evidencia igualmente a forte expansão das águas na margem do Tejo junto a Almeirim, com zonas agrícolas, caminhos e estradas locais claramente afetadas.

A visualização, baseada em dados do satélite Sentinel-2, permite identificar não só a extensão das áreas alagadas, como também a profundidade estimada das cheias, que em vários pontos ultrapassa os dois metros.

Segundo o Copernicus, este tipo de cartografia de emergência é fundamental para apoiar as autoridades na gestão da crise, na avaliação de danos e no planeamento das operações de proteção civil e recuperação.

Em Almeirim, os efeitos das cheias continuam visíveis no terreno, com várias vias submersas e explorações agrícolas afetadas. O município e a Proteção Civil mantêm-se em vigilância permanente, numa fase em que os caudais do Tejo começam a baixar os níveis.

