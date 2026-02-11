Caudais do Tejo voltam a subir e EN114 pode ficar novamente submersa entre Almeirim e a Tapada

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim alertou esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, para a previsão de um novo galgamento do rio Tejo ao final do dia, devido ao aumento significativo dos caudais descarregados pelas barragens a montante.

Segundo a informação disponibilizada pelo Município, está prevista nova subida dos caudais, o que poderá provocar a inundação de campos agrícolas e, novamente, a submersão da Estrada Nacional 114 no troço entre Almeirim e a Tapada.

A autarquia apela à população para que não ultrapasse vias de circulação encerradas nem circule em estradas inundadas ou submersas, sublinhando o risco sério para a segurança de pessoas e bens.

É também recomendado que sejam retirados das zonas inundáveis bens materiais, alfaias e equipamentos agrícolas, assim como animais, de forma a minimizar prejuízos.

A Câmara refere ainda que existem vias cujo condicionamento depende da intensidade da precipitação, podendo ficar desimpedidas após o escoamento das águas. O Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação no terreno.