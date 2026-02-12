Shopping cart

Sociedade

Almeirim enfrenta inundações e alerta permanece para chuva e vento fortes

Por: Inês Ribeiro 12 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim vai enfrentar chuva intensa e vento forte nos próximos dias, alerta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O fenómeno, associado à depressão Oriana, terá maior impacto entre esta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, e sexta-feira, dia 13.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva persistente e vento com rajadas de até 80 km/h, podendo atingir 100 km/h em zonas mais altas. O efeito acumulado das chuvas registadas nas últimas semanas já levou à saturação dos solos e ao aumento dos caudais do rio Tejo, que tem provocado cheias e inundações.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de vias submersas, descida lenta de águas nos terrenos saturados, deslizamentos de terra e arrastamento de objetos, representando perigo para veículos e pessoas.

As autoridades recomendam à população que evite atravessar zonas inundadas, retire veículos e bens das áreas de risco, fixe objetos soltos e adote condução defensiva nas estradas. É ainda aconselhado acompanhar regularmente as informações meteorológicas e seguir as orientações da Proteção Civil.

