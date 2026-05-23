Paço dos Negros procura dobradinha inédita na final da INATEL

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A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros joga este sábado, dia 23 de maio, a final da Liga de Futebol Fundação INATEL de Santarém, frente à Sociedade Recreativa Cruzamento Pegões, em partida marcada para as 18h00, na Chamusca.

O jogo coloca frente a frente duas das equipas em maior evidência na presente temporada, numa reedição da final da Taça, prometendo um duelo equilibrado na luta pelo título distrital.

A equipa de Paço dos Negros parte pelas 13h30, com o objetivo de conquistar o troféu e alcançar um feito inédito na história do clube, a dobradinha entre campeonato e taça.

Na antevisão da partida, o treinador Ivo Custódio destacou o equilíbrio entre as duas equipas e a importância do momento. “Estamos onde queríamos, na final. Vamos defrontar uma equipa que nos conhece bem e a quem também conhecemos, e isso vai tornar o jogo ainda mais difícil”, afirmou.

O técnico acredita num jogo aberto e com qualidade. “São duas equipas que jogam bem, que gostam de ter bola e isso vai proporcionar um bom espetáculo. Vai ser uma final muito disputada”, sublinhou.

Ivo Custódio reconheceu ainda que as equipas poderão apresentar algumas alterações face aos jogos anteriores. “É o terceiro jogo entre nós e naturalmente haverá mudanças de parte a parte. Temos novos dados e outras soluções, por isso esperamos estar preparados”.

Com o objetivo bem definido, o treinador não esconde a ambição. “Queremos ganhar e fazer história. O clube nunca conquistou a dobradinha e é isso que procuramos. Queremos deixar a nossa marca neste grupo”, assinala.

O técnico deixou também um apelo à massa associativa. “Gostava muito que os adeptos estivessem presentes em grande número. Sabemos que há outros jogos importantes, mas seria fundamental ter o campo cheio. O apoio dá-nos força e pode fazer a diferença”, concluiu.

A final promete assim mobilizar a comunidade de Paço dos Negros, com a esperança de conquistar mais um título.