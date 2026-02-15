Shopping cart

Sociedade

Rotary Club de Almeirim promove Festa da Juventude com bolsas e prémios escolares

Por: Daniel Cepa 15 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Rotary Club de Almeirim realiza no próximo dia 25 de fevereiro, pelas 18h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim, a edição anual da sua Festa da Juventude.

A iniciativa entrega bolsas de estudo a alunos do concelho de Almeirim e a atribuição dos prémios “Aluno Melhor Companheiro”, destinados a estudantes dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim e Alpiarça.

Os distinguidos com o prémio “Aluno Melhor Companheiro” são indicados pelos próprios colegas e pelos diretores de turma, de acordo com critérios previamente definidos pelo clube e alinhados com os princípios do movimento rotário, que valorizam o companheirismo, a ética e o serviço à comunidade.

A Festa da Juventude é uma das iniciativas de referência do Rotary Club de Almeirim, procurando incentivar a qualificação, reconhecer o mérito e promover o espírito de entreajuda na comunidade escolar.

Foto de arquivo

Etiquetas Relacionadas:
bolsas de estudoeducaçãorotaryrotary clube de almeirim

