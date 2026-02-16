ADCR Paço dos Negros entra a vencer na segunda fase do Inatel

Imprimir

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros recebeu o Sport Club Barrosense na 1.ª jornada da segunda fase do campeonato da Fundação INATEL e entrou com o pé direito, ao vencer por 3-0.

Bernardo Fernandes marcou e Nuno Capelo assinou os outros dois golos do encontro, confirmando a superioridade da formação da casa.

Com este triunfo, a ADCR Paço dos Negros soma três pontos importantes no arranque desta fase decisiva da competição.

Na próxima jornada, a equipa desloca-se a Pegões, onde procurará dar continuidade ao bom momento e reforçar a posição na tabela classificativa.