Daniel Bragança decisivo exatamente um ano após lesão grave

O médio Daniel Bragança, natural de Fazendas de Almeirim, foi decisivo na vitória do Sporting CP frente ao FC Famalicão, este domingo, 15 de fevereiro, na 22.ª jornada da I Liga.

O jogador leonino saiu do banco para apontar o único golo da partida, correspondendo de cabeça a um canto cobrado por Trincão. Foi o primeiro golo de cabeça da sua carreira como profissional e surgiu numa data simbólica: exatamente um ano após a lesão grave que o afastou dos relvados durante 323 dias.

No final do encontro, Daniel Bragança admitiu ter ficado surpreendido com a forma como marcou. “Como profissional acho que sim, é o primeiro. Até me surpreendi a mim próprio”, afirmou.

O médio destacou ainda a importância do triunfo para as contas do campeonato. “Era um jogo muito importante. Sabíamos que tínhamos de vencer, era obrigatório. Não fizemos uma primeira parte muito conseguida. Melhorámos bastante na segunda parte, criámos algumas oportunidades em que podíamos ter feito golo, insistimos e conseguimos marcar e conseguimos segurar o resultado. O Famalicão merece uma palavra porque fez um excelente jogo, mas nós melhorámos na segunda parte, conseguimos vencer e acaba por ser justo”, sublinhou.

Sobre o facto de o Sporting voltar a marcar já perto do final, o jogador considerou que “há dias assim”. “Não há explicação. Se calhar por ter dois avançados fora, não sei, mas acabámos por vencer, que era o mais importante. Há dias que a bola não entra”, acrescentou.

Também o treinador Rui Borges elogiou a atitude do capitão. “Sim, o Daniel já foi titular, já foi suplente utilizado. É um capitão, é um jogador com ADN Sporting, sabe o que é o espírito da equipa e passa isso para os outros. Está também à procura do seu melhor momento, vem de uma paragem longa, mas está feliz”, afirmou, acrescentando que Bragança “além de ser capitão, tem muita qualidade” e mostrando-se satisfeito por vê-lo marcar, “porque é um jogador de coração verde”.

O Sporting CP soma 55 pontos no campeonato, quatro atrás do líder FC Porto e três à frente do SL Benfica.