GNR deteve 45 pessoas e ‘apanhou’ 92 veículos sem inspeção

Imprimir

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve 45 pessoas entre 9 e 15 de fevereiro, no âmbito das operações de prevenção e fiscalização realizadas em todo o distrito.

De acordo com o balanço operacional, a maioria das detenções esteve ligada à criminalidade rodoviária, com 16 condutores apanhados a conduzir sob o efeito do álcool e sete sem carta de condução. Foram ainda registadas nove detenções por desobediência e três por furto de metais não preciosos, entre outras ocorrências.

No mesmo período, a GNR contabilizou 110 acidentes nas estradas do distrito, mantendo a sinistralidade rodoviária como uma das principais preocupações operacionais.

Ao nível da fiscalização, os militares levantaram 446 autos de contraordenação rodoviária. Entre as infrações mais frequentes estiveram 92 situações por falta de inspeção periódica obrigatória, 37 por ausência de seguro, 40 relacionadas com deficiências na iluminação e sinalização, 21 por excesso de velocidade, 18 infrações ligadas a tacógrafos e 11 por falta de sistema de retenção.

Foram ainda elaborados 30 autos de contraordenação no âmbito da polícia geral.

A atividade agora divulgada insere-se na ação regular de patrulhamento, fiscalização e combate à criminalidade desenvolvida pela GNR no distrito de Santarém, com presença permanente no terreno e foco na prevenção.