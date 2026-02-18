Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Município de Almeirim desativa Plano Municipal de Emergência
Sociedade

Município de Almeirim desativa Plano Municipal de Emergência

Por: Inês Ribeiro 18 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Almeirim anunciou esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, a desativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que entrou em vigor no dia 2 devido às tempestades e cheias que afetaram o concelho.

De acordo com o despacho do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, a situação provocada pelas intempéries encontra-se agora estabilizada, com melhoria significativa das condições meteorológicas e sem registo de ocorrências relevantes. Os serviços essenciais foram normalizados e a resposta operacional mantém-se apenas para acompanhamento e reposição da normalidade.

A desativação do plano, tomada pelo presidente da autarquia dentro das suas competências legais, será confirmada pela Comissão Municipal de Proteção Civil de Almeirim na reunião marcada para quinta-feira, dia 19 de fevereiro.

O Município informa ainda que a comunicação desta decisão será feita à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), aos agentes de Proteção Civil com representação no concelho, às Juntas de Freguesia e à população através das plataformas do Município.

A autarquia sublinha que, apesar da desativação do plano, a atenção e vigilância das autoridades continuam, garantindo a segurança da população e a pronta resposta a qualquer eventualidade.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimmunicipio de almeirimplano de cheiasproteção civil

Notícias relacionadas

Economia

Município de Almeirim abre registo de prejuízos após recentes intempéries

BY-Inês Ribeiro 18 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Proteção Civil reduz alerta de cheia para amarelo após descida dos caudais do rio Tejo

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Almeirim: A capital do amor

BY-Redação 13 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Desfile de Carnaval das Escolas está cancelado

BY-Redação 13 de Fevereiro, 2026
Política

Consulta pública ao PDM abre esta sexta-feira

BY-Inês Ribeiro 12 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Almeirim enfrenta inundações e alerta permanece para chuva e vento fortes

BY-Inês Ribeiro 12 de Fevereiro, 2026