Alpiarça promove seminário sobre Resiliência Climática e Proteção Civil

O Município de Alpiarça vai promover, no próximo dia 18 de março de 2026, um seminário dedicado ao tema “Resiliência Climática e Proteção Civil”, subordinado ao subtema “Alpiarça na Vanguarda da Resiliência Climática e Digital”. A iniciativa realiza-se no âmbito do projeto europeu Interreg Europe – RESUREXION, em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Alpiarça.

O encontro assume-se como um momento de reflexão e partilha de conhecimento, reunindo entidades institucionais, científicas e técnicas para debater os desafios associados às alterações climáticas, à governação do território, à antecipação de riscos e à construção de comunidades mais resilientes. O foco incidirá, em particular, sobre territórios vulneráveis e bacias hidrográficas sujeitas a fenómenos extremos.

O programa técnico integra vários painéis temáticos, que vão abordar a nova era da Proteção Civil, o impacto do clima extremo, a transição digital, os bio-riscos, a cibersegurança, a relação entre água e clima, a agricultura e a vulnerabilidade territorial, bem como a liderança e comunicação em contexto de crise. Estão igualmente previstas intervenções sobre soluções baseadas na natureza como instrumento de reforço da resiliência climática.

Durante a tarde, o seminário dará destaque à participação cívica e à construção de comunidades resilientes no âmbito do projeto RESUREXION. Estão previstos grupos de trabalho colaborativos orientados para a projeção do futuro do território, seguidos de um período de debate e reflexão sobre as conclusões alcançadas.

O encerramento ficará marcado pela apresentação da visão estratégica “Alpiarça 2040: Município Resiliente, Sustentável e Inteligente”, reforçando o compromisso da autarquia com a inovação na área da proteção civil, a adaptação às alterações climáticas e a articulação entre políticas públicas de ambiente, segurança e desenvolvimento territorial.

Com esta iniciativa, o Município pretende afirmar Alpiarça como um território ativo na promoção da resiliência climática e digital, apostando na antecipação de riscos, na capacitação institucional e na cooperação intermunicipal e europeia.