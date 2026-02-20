GNR tem novo comandante

Imprimir

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou esta quinta-feira, 20 de fevereiro, a cerimónia de tomada de posse do novo comandante da Unidade, Coronel João Paulo Gonçalves dos Santos.

A sessão decorreu nas instalações do Comando Territorial de Santarém e foi presidida pelo Comandante-Geral da GNR, Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso, que conferiu posse ao oficial.

Com 50 anos, o novo comandante é natural de Alvega, no concelho de Abrantee, é casado e tem um filho. É mestre em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar e possui ainda pós-graduações em Direito e Segurança e em Ciências Militares e Policiais.

Ao longo da carreira, desempenhou vários cargos de relevo, entre os quais 2.º Comandante do Comando Territorial de Santarém, chefe de secção no Estado-Maior do Comando Territorial de Santarém e do Comando Territorial de Leiria, chefe da Divisão de Ensino no Comando da Doutrina e Formação e chefe da Divisão de Emprego Operacional no Comando Operacional. Foi também comandante dos Destacamentos Territoriais de Abrantes e de Ponte de Sor.

O seu percurso profissional conta com diversas condecorações e louvores.

O Comando Territorial de Santarém é responsável pela execução da missão da GNR no distrito, garantindo a segurança e a ordem públicas, a proteção de pessoas e bens, a prevenção e investigação da criminalidade, bem como a fiscalização rodoviária e o cumprimento da legislação em vigor.

A unidade integra um Destacamento de Intervenção, um Destacamento de Trânsito e cinco Destacamentos Territoriais — Abrantes, Coruche, Santarém, Tomar e Torres Novas — que, no conjunto, abrangem 26 Postos Territoriais distribuídos pelo distrito.