Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Desporto

Paço dos Negros arranca empate em Pegões

Por: Daniel Cepa 22 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros empatou no sábado, dia 21 de fevereiro, a duas bolas no terreno da Sociedade Recreativa Cruzamento Pegões, em partida a contar para a 2.ª jornada da segunda fase do campeonato da Fundação Inatel.

No encontro disputado em Pegões, os golos do Paço dos Negros foram apontados por Bernardo Fernandes e Filipe Luís, que garantiram o empate na deslocação.

A direção do clube deixou ainda uma palavra de agradecimento à claque “Ultras Paçaretas”, bem como aos sócios e adeptos que se deslocaram em grande número até Pegões para apoiar a equipa, sublinhando a importância do apoio nas bancadas nesta etapa do campeonato.

Etiquetas Relacionadas:
desportofutebolinatelpaço dos negros

Notícias relacionadas

Desporto

Caminhada inclusiva realiza-se hoje em Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 20 de Fevereiro, 2026
Desporto

Almeirim recebeu 350 atletas no Shotokan Cup

BY-Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026
Desporto

Tenista de Almeirim nos quartos de final do nível A de Setúbal

BY-Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026
Desporto

Fazendense goleia Pernes e segue para as meias-finais da Taça do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Desporto

ADCR Paço dos Negros entra a vencer na segunda fase do Inatel

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Desporto

Daniel Bragança decisivo exatamente um ano após lesão grave

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026