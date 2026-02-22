Paço dos Negros arranca empate em Pegões

Imprimir

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros empatou no sábado, dia 21 de fevereiro, a duas bolas no terreno da Sociedade Recreativa Cruzamento Pegões, em partida a contar para a 2.ª jornada da segunda fase do campeonato da Fundação Inatel.

No encontro disputado em Pegões, os golos do Paço dos Negros foram apontados por Bernardo Fernandes e Filipe Luís, que garantiram o empate na deslocação.

A direção do clube deixou ainda uma palavra de agradecimento à claque “Ultras Paçaretas”, bem como aos sócios e adeptos que se deslocaram em grande número até Pegões para apoiar a equipa, sublinhando a importância do apoio nas bancadas nesta etapa do campeonato.